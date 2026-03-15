Kemendag Gandeng Lazada Perkuat Perlindungan Konsumen dan Kualitas Produk Digital

jpnn.com - JAKARTA - Perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang makin pesat menuntut standar kualitas dan keamanan transaksi yang lebih tinggi.

Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, platform e-commerce, dan komunitas agar bisa menciptakan standar kualitas perdagangan digital yang lebih kokoh dan tepercaya.

"Ini agar pelaku usaha lokal memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar nasional. Hal itu salah satunya dengan cara menjaga kepercayaan konsumen melalui kesesuaian barang dan kualitasnya," kata Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang dalam keterangannya, Minggu (15/3).

Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bersinergi dengan Lazada Indonesia dan Lampu.id untuk memperkuat integritas pelaku usaha di ekosistem digital.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui program pelatihan bertajuk "Quality and Trust: Kunci Membangun Loyalitas Konsumen & Produk Laris di Pasar" yang melibatkan lebih dari 250 pelaku usaha.

"Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa lonjakan transaksi online di Indonesia dibarengi dengan praktik penjualan yang bertanggung jawab," ungkapnya.

Dia menegaskan,nperlindungan konsumen bukanlah hambatan bagi pelaku usaha, melainkan instrumen untuk membangun pasar yang tepercaya.

Menurutnya, iklim usaha yang sehat hanya dapat dicapai jika kejujuran, kepatuhan, dan inovasi berjalan beriringan.