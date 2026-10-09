Kemendag Publikasi Poster Perlindungan Konsumen di Depot Air Minum Isi Ulang

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Ditjen PKTN Kemendag) memperkuat edukasi perlindungan konsumen, salah satunya dengan memperluas penyebaran informasi langsung di lokasi usaha.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang saat melakukan kunjungan ke sejumlah Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Jakarta, Rabu (16/9).

Kunjungan dilakukan bersama Ketua Asosiasi Depot Air Minum Indonesia (ASDAMINDO) Erik Garnadi dan perwakilan Yayasan Jiva Svastha Nusantara.

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Moga menjelaskan pentingnya perlindungan konsumen, khususnya bagi pelaku usaha DAMIU. Upaya tersebut dilakukan melalui publikasi dan penempelan poster edukasi di sejumlah DAMIU di Jakarta, khususnya bagian selatan. Terdapat dua materi edukasi yang disampaikan melalui poster tersebut mencakup layanan pengaduan konsumen serta “Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang”.

“Penyebaran informasi secara langsung di tempat usaha merupakan bagian dari upaya Kemendag untuk memastikan informasi perlindungan konsumen makin mudah dijangkau dan dipahami masyarakat. Pada saat yang sama, informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha DAMIU,” jelas Moga.

Moga menegaskan ketersediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami merupakan salah satu unsur penting dalam memperkuat perlindungan konsumen.

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Menurut Moga, informasi mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha perlu disampaikan tidak hanya melalui kanal komunikasi, tetapi juga secara langsung di tempat berlangsungnya kegiatan usaha. Dengan demikian, edukasi dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha.

“Perlindungan konsumen perlu didukung oleh informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Informasi mengenai hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha perlu disampaikan secara langsung di lokasi kegiatan usaha agar menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran dan kepatuhan,” tegasnya.