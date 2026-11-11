Kemendagri Ajak Pemda Aktif Menyebarluaskan Capaian Kinerja 2 Tahun Pemerintahan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk turut menyebarluaskan informasi mengenai capaian kinerja dua tahun pemerintahan.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berbagai program dan hasil pembangunan dapat diketahui oleh masyarakat hingga ke wilayah masing-masing.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan mengatakan keterlibatan Pemda diperlukan karena berbagai program kementerian/lembaga dilaksanakan hingga ke daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, informasi mengenai program dan hasil pembangunan perlu disampaikan secara bersama-sama dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang tersedia di masing-masing daerah.
"Kami ingin informasi ini disampaikan secara luas. Kami ingin disampaikan secara terstruktur, lebih transparan, dan mudah-mudahan mudah pula diakses oleh masyarakat," ujar Benni dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja 2 Tahun Pemerintahan yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11).
Benni menjelaskan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dalam dua tahun terakhir.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kemendagri untuk memperkuat sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan sebagai pedoman bagi Pemda.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan menghadiri Rakor Penyampaian Informasi Capaian Kinerja 2 Tahun Pemerintahan
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