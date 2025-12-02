Kemendagri Berkolaborasi Untuk Nilai Kinerja Daerah, Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berprestasi sepanjang 2025 dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025. Sebanyak 57 penghargaan diberikan kepada 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 16 kota.

Apresiasi tersebut diberikan Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group. Penilaian terhadap pemda bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli mengapresiasi inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam memberikan penghargaan kepada pemda berprestasi.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberi apresiasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi daerah yang masih menghadapi tantangan.

“Saya kenal Pak Tito sejak awal 2000-an ketika saya masih menjadi wartawan. Saya tahu logika berpikir beliau dalam mengelola birokrasi. Saat datang ke Tempo, Pak Tito ingin memberikan apresiasi kepada kepala daerah, sekaligus masukan konstruktif bagi yang masih perlu berbenah,” ujar Arif di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/12).

Mendagri Tito Karnavian membenarkan hubungan baiknya dengan Tempo sejak masih bertugas di kepolisian, namun menegaskan kolaborasi ini murni karena kredibilitas Tempo sebagai media yang independen dan kritis.

“Kami menggandeng Tempo bukan karena kedekatan personal, tetapi karena Tempo adalah media yang kredibel. Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah,” ujar Tito.

Apresiasi Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak pertama kali digelar. Penilaian apresiasi pada tahun ini dilakukan melalui dua jalur utama, yakni tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) .