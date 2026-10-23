Kemendagri Dorong Daerah Mempercepat Penyelenggaraan PSEL

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri mendorong kesiapan pemerintah daerah dalam percepatan penyelenggaraan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Batch 2.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Golden Tulip Jineng Resort, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri Dr. Drs. Amran, M.T. forum tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi kendala, membahas kebutuhan dukungan, dan langkah tindak lanjut menuju tahap pembangunan fasilitas PSEL.

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Pemerintah melalui Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Adwil mengkoordinasikan pembahasan kesiapan daerah, mulai dari kepastian lahan, kontinuitas pasokan sampah, infrastruktur pendukung, kelembagaan, kerja sama antardaerah, perizinan hingga dukungan pembiayaan.

“Aspek penting, terutama bagi kawasan aglomerasi yang membutuhkan pengaturan pasokan sampah dan pembagian tanggung jawab antar daerah,” ujar Amran.

Forum ini melibatkan pemerintah daerah dari delapan kawasan PSEL Batch 2, yakni Kabupaten Bekasi, Surabaya Raya, Yogyakarta Raya, Medan Raya, Lampung Raya, Semarang Raya, Bogor Raya 2 dan Serang Raya.

Masing-masing daerah memaparkan perkembangan persiapan, capaian, kendala serta kebutuhan dukungan untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan PSEL.

Pada kesempatan yang sama, dihadirkan juga aglomaresi Denpasar Raya dan Kota Bekasi yang menjadi batch 1 dan telah dilakukan ground breaking.