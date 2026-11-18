jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi Tahun 2026 Batch III Regional Papua di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja Pemda sekaligus upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian kinerja Pemda yang dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia sejak awal 2026.

Pada penyelenggaraan batch III, terdapat tiga kategori penilaian, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik, Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pertumbuhan Ekonomi.

“Ini (batch III) bagian akhir dari semua putaran semenjak kita mulai dari awal tahun. Yang dengan [jumlah] totalnya [hadiah dari batch I] lebih kurang 700-an miliar,” ujarnya.

Dia menjelaskan kekompakan Forkopimda menjadi salah satu aspek penting yang dinilai.

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Menurutnya, sinergi antara kepala daerah dengan unsur pimpinan instansi vertikal di daerah, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah.

“Makin kompak, daerah itu akan semakin baik,” tegasnya.