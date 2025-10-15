Kemendagri Luncurkan Sistem Informasi Eksekutif, Pangkas Birokrasi dan Cegah Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan kolaboratif di era digital.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri Muhamad Valiandra menyampaikan SIE dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan data yang akurat, terpadu, dan real-time sebagai landasan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

Inovasi ini juga menjadi jawaban atas tantangan fragmentasi data, rendahnya interoperabilitas, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi.

“Selama ini, data pemerintah sering terpisah antarinstansi, tidak seragam, dan terlambat disajikan sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal," kata Valiandra dalam keterangannya, Rabu (15/10).

Melalui SIE, lanjut Valiandra, semua informasi strategis, mulai dari pembangunan, keuangan daerah, kependudukan hingga layanan publik kini terhubung dalam satu ekosistem data terpadu.

SIE menghadirkan visualisasi data interaktif, analisis cepat berbasis kecerdasan buatan (AI), serta fitur pemantauan capaian program prioritas nasional secara real-time.

Dengan sistem ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Valiandra mengungkapkan salah satu manfaat yang diharapkan adalah peningkatan efisiensi birokrasi hingga 30–40 persen, percepatan pengambilan keputusan dari hitungan minggu menjadi menit, penghematan anggaran operasional hingga ratusan miliar rupiah secara nasional, serta peningkatan kualitas layanan publik melalui data yang akurat dan tepat sasaran.