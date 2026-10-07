Kemendagri Minta Pemda Benahi Layanan BPHTB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) membenahi layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo mengatakan pentingnya membangun ekosistem layanan pertanahan yang terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan BPHTB yang menjadi salah satu bagian penting dalam proses peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Teguh, BPHTB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi banyak pemerintah kabupaten/kota. Namun, optimalisasi penerimaan BPHTB perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

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“BPHTB memang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting. Tetapi optimalisasi BPHTB jangan dimaknai semata-mata bagaimana penerimaannya meningkat. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum,” ujar Teguh dalam Seminar Pertanahan bertema “Transformasi Ekosistem Layanan Pertanahan melalui Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari untuk Mendukung Asta Cita dan Kepastian Hukum dalam Bidang Investasi, Pertanahan dan Penyediaan Perumahan Rakyat” bertempat di Selaparang Ballroom, Hotel Lombok Raya, Mataram, Sabtu (3/10).

Teguh mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan adanya kepastian dalam setiap tahapan pelayanan BPHTB, termasuk proses verifikasi dan validasi dokumen.

Menurut dia, wajib pajak tidak seharusnya menunggu tanpa kejelasan mengenai kapan proses pelayanan akan selesai.

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“Kalau berkas sudah masuk dan persyaratannya lengkap, masyarakat harus tahu kapan prosesnya selesai. Jangan sampai wajib pajak menunggu tanpa kepastian. Karena itu, pemerintah daerah perlu menetapkan standar pelayanan dan batas waktu yang jelas dalam proses validasi BPHTB,” katanya.

Kepastian waktu pelayanan menjadi semakin penting karena proses BPHTB berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Proses yang lambat dan tidak terintegrasi berpotensi menambah waktu penyelesaian transaksi serta memberikan beban administratif kepada masyarakat maupun pelaku usaha.