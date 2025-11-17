Kemendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi

jpnn.com, JAKARTA - Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) mengendalikan harga bahan pangan, usai terpantau merangkak naik karena tingginya permintaan seiring beroperasinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pasalnya, tingginya harga bahan pangan berisiko menaikkan inflasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut capaian inflasi nasional relatif terkendali sebesar 2,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2025.

Dia memerinci, inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,97 persen, dan terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,53 persen.

Baca Juga: Sebaiknya Menkeu Purbaya Fokus Atasi Pengangguran dan Inflasi ketimbang Redenominasi

Adapun inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 6,70 persen dan terendah terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 0,43 persen. Terjadi juga deflasi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 0,19 persen.

"Untuk inflasi nasional secara bulanan atau month-to-month (m-to-m) mencapai 0,28 persen, naik dibandingkan September 2025," kata Bima, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Peran Pemda dalam Penyelenggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) serta evaluasi dukungan Pemda pada Program Tiga Juta Rumah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (17/11).

Bima mengatakan kenaikan inflasi disumbang dari harga emas yang belakangan terus naik karena situasi global. Selain itu juga disumbang dari kenaikan harga bahan pangan yakni, bawang merah, cabai merah, dan telur ayam. Namun, yang paling signifikan terhadap inflasi tetap disumbang oleh kenaikan harga emas.

"Emas adalah penyumbang utama inflasi pada Oktober. Namun ada 12 daerah yang bahan pangan mengalami kenaikan terutama telur ayam ras, karena suplai yang meningkat dari SPPG MBG. Jadi artinya daerah harus memperbanyak suplai dan menggenjot produksi," kata Bima.

Bima meminta agar daerah yang mengalami kenaikan bahan pangan seperti telur ayam ras, karena meningkatnya permintaan efek dari operasional SPPG MBG, melalukan upaya peningkatan produksi, agar harga telur ayam ras tidak terlampau tinggi dan kembali terjangkau bagi masyarakat.