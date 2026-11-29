jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat penyelenggaraan administrasi kependudukan (Adminduk) dan mengoptimalkan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan.

Penguatan layanan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Batch III Regional Kalimantan yang digelar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/11/2026).

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu dari tiga kategori yang dinilai dalam ajang apresiasi tersebut. Penilaian ini mencerminkan pentingnya kualitas layanan Adminduk sebagai fondasi pelayanan publik sekaligus pendukung transformasi digital pemerintahan.

Menurut Akhmad Wiyagus, pengelolaan data kependudukan yang akurat memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, data tersebut menjadi kunci agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi tahun ini, penyelenggaraan Adminduk dan pencatatan sipil ditetapkan sebagai salah satu dari tiga kategori utama yang dinilai.

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Penilaian ini sekaligus menegaskan posisi layanan kependudukan sebagai fondasi utama dalam mendorong transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah.

Penguatan Adminduk juga berkaitan erat dengan pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan.