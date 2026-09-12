Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa secara Masif di 3 Kabupaten di Sultra

jpnn.com - BUTON TENGAH - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) melakukan percepatan penegasan batas desa secara masif di 3 kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Tiga kabupaten tersebut ialah Buton Tengah, Muna, dan Muna Barat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan sebanyak 272 desa di 3 Kabupaten tersebut akan mendapatakan percepatan penegasan batas desa melalui Integrated Land Administration and Spatial Planing Program (ILASPP).

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Bimbingan Teknis Pengumpulan Data Lingkungan dan Sosial ILASPP Penegasan Batas Desa di 3 Kabupaten, di Aula Kantor Bupati Buton Tengah, Sultra, Jumat (11/09/2026). Foto: Humas Ditjen Bina Pemdes

Program ini merupakan hasil kerjasama antara Bank Dunia, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Ada 81 desa di Muna Barat, 124 desa di Muna, dan 67 desa di Buton Tengah," kata Dirjen Bina Pemdes La Ode saat membuka Bimbingan Teknis Pengumpulan Data Lingkungan dan Sosial ILASPP Penegasan Batas Desa di 3 Kabupaten, di Aula Kantor Bupati Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/09/2026). Ikut hadir dalam acara tersebut Bupati Buton Tengah Azhari.

Percepatan penegasan batas desa di 3 kabupaten ini merupakan pelaksanaan ILASPP tahap kedua bersama dengan kabupaten lainnya, yaitu Pati, Klaten, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul.