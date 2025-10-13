Kemendagri Perkenalkan Program SIGROW, Bisa Pantau Pertumbuhan Ekonomi Daerah

jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkenalkan program Sistem Informasi Growth Wilayah (SIGROW) sebagai instrumen untuk memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Ahmad Husin Tambunan selaku penggagas SIGROW menyampaikan program ini merupakan tool dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Program tersebut lahir dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Saat memaparkan program SIGROW di Hotel InterContinental Bandung, Jawa Barat pada Rabu (8/10), Husin menjelaskan SIGROW terdiri atas dua elemen penting.

Pertama, Data Statis, yang memuat sembilan langkah konkret pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Data Statis, yang mencakup kebijakan dan potensi ekonomi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.

“Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik telah merumuskan sembilan langkah konkret untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” kata Husin dalam keterangannya, Senin (13/10).

Husin merincikan sembilan langkah percepatan tersebut meliputi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, serta pencegahan ekspor dan impor ilegal.