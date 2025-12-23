Kemendes Jalin Kerja Sama dengan Thara Jaya Niaga, Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Program Nasional (PN) Presiden Prabowo Subianto salah satunya yakni target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Demi merealisasikan target tersebut, dibutuhkan pembangunan ekonomi pedesaan yang kuat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) menjadi elemen penting untuk mendukung PN.

Berbagai program Kemendes sudah dilakukan untuk menyukseskan Program Nasional.

Pada 23 Desember 2025, Kemendes menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Thara Jaya Niaga.

PKS tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat desa, juga menaikkan pendapatan BUMDES yang juga meningkatkan PADes.

Adapun PT Thara merupakan pemegang hak paten teknologi pertanian yang disebut Tanam 1 Kali Panen 4 kali (T1P4K) untuk tanaman padi.

T1P4K adalah inovasi penanaman padi yang jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan penanaman padi konvensional yang sudah diterapkan di Indonesia selama ini.