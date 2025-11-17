menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Pendidikan » Kemendikdasmen: 1.450 Guru & Tendik Jadi Mentor Pembelajaran Papan Interaktif Digital

Kemendikdasmen: 1.450 Guru & Tendik Jadi Mentor Pembelajaran Papan Interaktif Digital

Kemendikdasmen: 1.450 Guru & Tendik Jadi Mentor Pembelajaran Papan Interaktif Digital
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas, di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Foto: Dokumentasi Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, BEKASI - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas.

Program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pendidikan nasional dan menghadirkan layanan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan merata di seluruh Indonesia.

Peluncuran dilakukan Presiden Prabowo Subianto di SMP Negeri 4 Kota Bekasi bersama lebih dari 1.000 sekolah perwakilan di 38 provinsi yang hadir secara daring.

Baca Juga:

Presiden menyebut program digitalisasi pembelajaran ini merupakan upaya bersama untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional.

“Hari ini kami meresmikan program digitalisasi pembelajaran. Kami harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan,” ucap Presiden Prabowo pada Senin (17/11).

Kepala Negara mengapresiasi Kemendikdasmen yang telah berhasil menjalankan program ini. Sejak awal dicanangkan pada Mei 2025 hingga saat ini 173 ribu panel telah tiba di sekolah.

Baca Juga:

“Ini baru awal, kami akan terus tingkatkan. Kami akan segera buka studio di Jakarta," kata Prabowo.

Dia menambahkan guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, bisa buka dan semua modul ini. Boleh diakses gratis oleh siapa pun.

Kemendikdasmen menyatakan 1.450 guru & tendik jadi mentor pembelajaran dengan papan interaktif digital

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI