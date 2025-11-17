Kemendikdasmen: 1.450 Guru & Tendik Jadi Mentor Pembelajaran Papan Interaktif Digital

jpnn.com, BEKASI - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas.

Program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pendidikan nasional dan menghadirkan layanan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan merata di seluruh Indonesia.

Peluncuran dilakukan Presiden Prabowo Subianto di SMP Negeri 4 Kota Bekasi bersama lebih dari 1.000 sekolah perwakilan di 38 provinsi yang hadir secara daring.

Presiden menyebut program digitalisasi pembelajaran ini merupakan upaya bersama untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional.

“Hari ini kami meresmikan program digitalisasi pembelajaran. Kami harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan,” ucap Presiden Prabowo pada Senin (17/11).

Kepala Negara mengapresiasi Kemendikdasmen yang telah berhasil menjalankan program ini. Sejak awal dicanangkan pada Mei 2025 hingga saat ini 173 ribu panel telah tiba di sekolah.

“Ini baru awal, kami akan terus tingkatkan. Kami akan segera buka studio di Jakarta," kata Prabowo.

Dia menambahkan guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, bisa buka dan semua modul ini. Boleh diakses gratis oleh siapa pun.