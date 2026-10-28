Kemendikdasmen Ajak Masyarakat Jadikan Bahasa Indonesia Simbol Kedaulatan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Puncak peringatan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk semakin menyadari bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga simbol kehormatan, kebanggaan, dan kedaulatan bangsa Indonesia.

"Peringatan tahun ini juga menekankan pentingnya memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya dan bahasa daerah," kata Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Hafidz Muksin pada puncak peringatan Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikdasmen, Rabu (28/10),

Tahun 2026 juga menjadi momentum penting karena menandai satu abad sejak munculnya gagasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam Kongres Pemuda Indonesia Pertama pada 1926. Gagasan tersebut kemudian diteguhkan melalui ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Baca Juga: Kelas Bahasa Indonesia Angkatan Kedua Resmi Dibuka di University of Galway Irlandia

Semangat perjuangan para pemuda tersebut diharapkan terus hidup melalui pengutamaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan, pelestarian bahasa daerah, serta penguasaan bahasa asing sesuai kebutuhan perkembangan zaman.

Hafidz menyebutkan peringatan Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai gerakan kebangsaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.

Badan Bahasa bersama seluruh balai dan kantor bahasa di Indonesia menggandeng pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, media massa, organisasi profesi, serta pegiat bahasa dan sastra untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan.

Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Muti Ingin Bahasa Indonesia Lebih Produktif

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup Lomba Cerdas Mengulas Buku, Festival Handai Indonesia, Pemilihan Duta Bahasa, Festival Musikalisasi Puisi, kompetisi baca dan ulas buku, serta lomba deklamasi puisi bagi penyandang disabilitas netra.

Selain perlombaan, peringatan tahun ini juga diisi dengan seminar kebahasaan dan kesastraan, bincang bahasa, bincang sastra, lokakarya mengulas buku, serta berbagai kegiatan literasi yang melibatkan masyarakat.