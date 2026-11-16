jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong masyarakat mengoptimalkan pendidikan kesetaraan dalam memperkuat aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin setiap warga negara mendapatkan hak atas pendidikan berkualitas tanpa terkendala oleh batasan usia, kondisi ekonomi, maupun lokasi geografis.

Plt. Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI Kemendikdasmen Any Sayekti mengatakan keberadaan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) memiliki peran krusial dalam menopang pilar pendidikan nasional dan melengkapi jalur pendidikan formal yang ada saat ini.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lanjut Any, terbukti secara nyata mampu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat luas, termasuk anak tidak sekolah, pekerja produktif, dan warga di daerah terdepan, terluar, serta tertinggal.

"Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal," ujar Any dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11).

Selaras dengan perluasan akses, Kemendikdasmen menekankan bahwa ijazah yang diterbitkan oleh jalur pendidikan kesetaraan diakui secara sah oleh negara dan memiliki kedudukan hukum yang sepadan dengan ijazah jalur formal, sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kesetaraan ijazah ini dijamin penuh oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia," tegas Any.