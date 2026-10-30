Kemendikdasmen All Out Dukung Program MBG, Ini Buktinya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyambut baik kerja sama antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh peserta didik di seluruh Indonesia.

“Ini satu kerja sama yang sangat bagus, dan mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh murid di Indonesia. Karena sekali lagi ini adalah bagian dari upaya yang sangat diharapkan Bapak Presiden untuk anak-anak kita berbadan sehat dan juga memiliki semangat untuk belajar,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Jumat (30/10).

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Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, menjelaskan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah) dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman sistem tersebut yang telah berjalan di lingkungan Kemendikdasmen.

Dengan mengadopsi sistem yang sudah teruji meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembelanjaan satuan pendidikan, pengembangan Loka MBG diharapkan dapat dilakukan lebih efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelanjaan SPPG.

"Tujuannya kami belajar atau melihat benchmarking cara yang sudah terbukti saja. Daripada mengarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, yang belum tentu bisa jalan, jadi kami mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan, sudah baik di Kemendikdasmen. Tinggal dimodifikasi sedikit, kami harapkan bisa sebaik bagaimana Kemendikdasmen mengelola SIPLah,” ungkap Sudaryono.

Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa pengalaman pengelolaan SIPLah menjadi salah satu dukungan konkret Kemendikdasmen dalam kerja sama ini.

Sepanjang 2025, SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi senilai Rp21,6 triliun dari 294.897 satuan pendidikan, tumbuh 20,76 persen untuk jumlah transaksi dan 25,58 persen untuk nilai transaksi dibanding tahun sebelumnya.