Kemendikdasmen: April 2026 Pelaksanaan TKA SD & SMP, Soal Disusun Pemda-Pusat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan pelaksanaan tes kompetensi akademi (TKA) jenjang SD dan SMP dilaksanakan April 2026.

Para murid kelas 6 dan 9 pun diimbau untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna melihat kemampuan individu masing-masing.

"TKA ini penting karena merupakan seleksi yang terukur dan terstandar sesuai capaian kurikulum," kata Plt. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen Rahmawati dalam konferensi pers Membaca Suara Publik tentang SPMB di Jakarta, Selasa (30/9).

Dia menyampaikan, materi soal TKA kelas 6 dan 9 ini disusun oleh pemda serta pusat.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan kabupaten, kota dam provinsi diharapkan menunjuk guru-guru yang kompeten dalam penyusunan soal.

Materi soal TKA, tegas Rahmawati, harus mengandung unsur kelokalan.

Dia mencontohkan, soal tentang kereta api jangan dimunculkan di daerah yang tidak ada kereta apinya, karena murid susah untuk membayangkannya.

"Banyak yang ingin agar materi soal TKA jangan mengandung unsur hafalan, makanya ini kami minta soal lebih pada penalaran," ucapnya.