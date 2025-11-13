Kemendikdasmen Beri Penghargaan kepada 42 Bunda PAUD dari Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 42 Bunda PAUD dari seluruh Indonesia menerima penghargaan dalam berbagai kategori, mulai dari Bunda PAUD kabupaten/kota dan provinsi berprestasi hingga Bunda PAUD Inovatif dari desa dan kecamatan.

Istri Wakil Presiden RI, Selvi Gibran Rakabuming menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi Bunda PAUD.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara orang tua, tenaga pendidikan, dan Bunda PAUD dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak Indonesia.

Satu tahun masa prasekolah merupakan fondasi yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak.

Pada tahap ini, anak-anak tidak hanya mulai mengenal huruf dan angka, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kasih sayang, karakter, dan moral sebagai bekal kehidupan.

"Yang terpenting anak-anak itu harus bahagia. Jangan sampai anak-anak kehilangan masa kecilnya. Biarkan anak-anak mengeksplorasi minat dan bakatnya,” kata Selvi dalam sambutannya di puncak acara Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025 pada 12 – 14 November 2025 besutan Kemendikdasmen di Jakarta, Kamis (13/11).

Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan kepada Bunda PAUD dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan yang telah berperan aktif dalam mendukung implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah serta mewujudkan PAUD Bermutu untuk Semua.

Dalam laporannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan PAUD menjadi prioritas dalam pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda keempat tentang peningkatan kualitas sumber daya manysia melalui pendidikan wajib belajar 13 tahun.