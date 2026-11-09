Kemendikdasmen buka fakta terbaru dugaan pelanggaran TKA 2026 jenjang SMA Sederajat

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 3,8 juta murid SMA/MA dan SMK/MAK mengikuti Tes Kemampuan Akademik atau TKA 2026.

Selain tingkat kehadiran yang mencapai lebih dari 97 persen pada gelombang kedua, evaluasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menunjukkan penurunan dugaan pelanggaran tata tertib sebesar 78 persen dibandingkan gelombang pertama.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan sistem, pengawasan, dan penyelenggaraan TKA pada jenjang berikutnya.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin menyampaikan pelaksanaan TKA 2026 masih menyisakan sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti. Evaluasi dilakukan terhadap partisipasi peserta, penanganan gangguan teknis, dan pengawasan integritas.

“Secara umum, partisipasi tahun ini memang berada di sekitar 3,8 juta peserta, dibandingkan sekitar 3,4 juta pada tahun sebelumnya. Kami juga melihat bagaimana penanganan gangguan teknis dan pengawasan integritas selama pelaksanaan TKA,” ujar Toni dalam Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Senin (9/11).

TKA 2026 diselenggarakan melalui dua gelombang utama dan satu gelombang khusus. Gelombang pertama pada 26–29 Oktober 2026 diikuti 2.118.746 pendaftar, terdiri atas 1.813.155 peserta moda daring dan 305.591 peserta moda semi daring. Tingkat kehadiran harian tercatat antara 84,67 hingga 96,98 persen.

Sementara itu, gelombang kedua pada 2–5 November 2026 diikuti 1.643.553 pendaftar. Sebanyak 1.416.281 peserta menggunakan moda daring dan 227.272 peserta menggunakan moda semi daring. Tingkat kehadiran pada empat hari pelaksanaan relatif stabil, yakni 96,74 persen pada hari pertama, 97,15 persen pada hari kedua, 97,07 persen pada hari ketiga, dan 97,04 persen pada hari keempat.

Adapun gelombang khusus mencatat 103.362 pendaftar, termasuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C. Hasil TKA bagi peserta Paket C digunakan untuk keperluan penyetaraan capaian pembelajaran dengan pendidikan formal.