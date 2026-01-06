Kemendikdasmen Dorong Sekolah Menciptakan Rasa Aman dan Tenang Bagi Siswa
jpnn.com, JAKARTA - Hari pertama masuk sekolah pada semester genap berlangsung penuh keceriaan. Para siswa tampak antusias setelah menjalani libur panjang.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memastikan setiap murid merasa aman dan tenang saat berangkat ke sekolah.
“Kami ingin menciptakan lingkungan sekolah yang betul-betul aman, ramah, nyaman, dan menggembirakan. Kami tidak membiarkan setiap perbuatan yang menjurus pada tindakan kekerasan, perundungan, bully, apalagi kekerasan di lingkungan sekolah,” tegas Wamen Fajar saat meninjau pelaksanaan hari pertama di SMP Al Irsyad, kota Tegal, Senin (5/1).
Dalam kesempatan tersebut, Wamendikdasmen mengajak seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan.
Menurutnya, sekolah merupakan rumah kedua bagi para siswa.
"Seluruh warga sekolah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan perundungan,” pesannya.
Wamendikdasmen Fajar juga menekankan pentingnya peran guru dalam mendampingi para siswa sebagai generasi emas dan calon pemimpin bangsa masa depan.
Hari pertama masuk sekolah menjadi pengalaman berkesan bagi siswa SMP Al Irsyad Kota Tegal.
