Kemendikdasmen: Kebutuhan Formasi Guru ASN Tahun Ini 498 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan kebutuhan formasi guru ASN tahun ini mencapai 498 ribu.

Jika tahun ini belum ada rekrutmen maka jumlah kebutuhan formasi guru akan bertambah lagi karena sekitar 60-70 ribu guru ASN persiun di 2027.

"Jadi, Kemendikdasmen masih membutuhkan guru yang banyak. Tidak akan mungkin saat butuh guru malah memberhentikan guru non-ASN yang saat ini menutupi kekurangan guru ASN," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani, Sabtu (9/5/2026).

Dia menjelaskan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026 menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian bagi guru non-ASN yang masih mengajar di sekolah negeri.

SE Mendikdasmen No 7 Tahun 2026 ini kata Dirjen Nunuk, menjadi pijakan pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024.

Dirjen Nunuk menerangkan penyusunan surat edaran tersebut berangkat dari amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh lagi ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri.

Kondisi tersebut kemudian diperkuat dengan adanya arahan agar pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga non-ASN.

Meski demikian, pemerintah pusat masih memberikan masa penataan hingga Desember 2025 seiring pelaksanaan seleksi PPPK dan skema lainnya.