Kemendikdasmen Panggil 60.896 Guru Ikut PPG 2026 Tahap 2, Cek SIMPKB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memanggil 60.896 guru untuk mengikuti PPG 2026 tahap 2 bagi guru tertentu.

Guru-guru diimbau untuk melihat di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB) untuk mengetahui status pemanggilan dan mengikuti tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Direktur PPG Ferry Maulana Putra mengatakan para calon peserta yang terpanggil merupakan guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Mereka berasal dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, bahkan dari satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

“Pemanggilan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 ini merupakan komitmen pemerintah dalam rangka mempercepat penuntasan sertifikasi guru di Indonesia. Kami mengimbau para guru yang terpanggil untuk segera mengkonfirmasi kesediaan di akun SIMPKB masing-masing,” ujar Ferry, Minggu (28/6).

Tahapan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 2 dimulai dengan konfirmasi kesediaan pada 22-28 Juni 2026.

Baca Juga: Mahasiswa UNJ Beri Pembekalan Literasi Keuangan kepada Calon Guru di Malaysia

Setelah itu, peserta akan menjalani proses lapor diri pada 1-4 Juli 2026 dan orientasi pada 8 Juli 2026.

Kemudian guru-guru dapat mengikuti pembelajaran mandiri melalui platform Ruang GTK pada 8 Juli-12 Agustus 2026, hingga mengikuti Uji Kompetensi Peserta PPG (UKPPPG).