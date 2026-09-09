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Kemendikdasmen Pastikan SDN Mboeng Direvitalisasi, 1.487 Sekolah di NTT Jadi Sasaran

Kemendikdasmen Pastikan SDN Mboeng Direvitalisasi, 1.487 Sekolah di NTT Jadi Sasaran
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SD Inpres Kaniti, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT setelah diperbaiki. Sekolah ini salah satu penerima program revitalisasi dari Kemendikdasmen. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MANGGARAI TIMUR - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan SDN Mboeng, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), masuk dalam program revitalisasi sekolah.

Sekolah tersebut menjadi perhatian setelah kondisi sejumlah ruang belajar mengalami kerusakan berat dan sebagian kegiatan pembelajaran masih berlangsung di tempat darurat.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Moch. Salim Somad mengatakan pihaknya sudah meninjau langsung kondisi SDN Mboeng.

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Menurut dia, perbaikan akan dilakukan pada tahun ini.

“Sudah turun (Kemendikdasmen), langsung diperbaiki kelas yang rusak berat maupun yang darurat,” kata Salim kepada wartawan, Rabu (9/9).

SDN Mboeng memiliki 84 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar.

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Sekolah tersebut juga didukung sepuluh tenaga kependidikan. Namun, ketersediaan ruang belajar masih menjadi kendala.

Dari lima bangunan permanen yang dimiliki, dua ruang kelas mengalami kerusakan berat.

Kemendikdasmen memastikan SDN Mboeng, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, masuk dalam program revitalisasi sekolah.

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