Kemendikdasmen Pastikan SPMB 2026 Bisa Gunakan Hasil TKA, Berapa Bobotnya?
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 bisa menggunakan hasil TKA. Hasil TKA ini nanti masuk untuk jalur prestasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan, SPMB 2026/2027 tetap mengacu pada regulasi yang sama, yaitu Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
Kemendikdasmen hanya menambahkan surat edaran terkait pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, terutama karena ada perubahan dalam perhitungan daya tampung dan rombongan belajar (rombel).
"Selain menggunakan jalur prestasi akademik dan/atau nonakademik, pemda bisa menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemda," kata Dirjen Gogot dalam taklimat media soal SPMB 2026/2027 di Jakarta, Kamis (7/5).
Dia mengatakan penggunaan hasil TKA sebagai bentuk prestasi dalam jalur prestasi tertuang dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik.
Ayat (1), hasil TKA SD/MI/sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru SMP/MTs/ sederajat jalur prestasi.
Ayat (2), hasil TKA SMP/MTS/sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK jalur prestasi.
"Berapa bobotnya hasil TKA ini untuk jalur prestasi tergantung kebijakan pemda. Bisa saja pemda menggunakan hasil TKA sebagai pembanding nilai rapor," terangnya.
Kemendikdasmen memastikan SPMB 2026 bisa menggunakan hasil TKA, berapa bobotnya?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Guru Honorer Hanya Sampai Akhir 2026, Pemkot Bandung Cari Skema Baru
- Penerimaan Murid Baru SPMB 2026 Pakai Hasil TKA? Kemendikdasmen Menjawab Tegas
- Murid & Ortu Ingin Tahu Hasil TKA SD SMP 2026? Begini Mekanismenya
- Kemendikdasmen: Tidak Ada Penundaan Pengumuman Hasil TKA SD & SMP Sederajat
- 5 Berita Terpopuler: Pengakuan Guru PPPK Eks Honorer, Hak Setara PNS Sebatas Janji, Kemendikdasmen Buka Usulan CPNS
- Heboh Kasus Daycare di Yogyakarta, Legislator Ungkit Kerja Pengawasan Kemendikdasmen