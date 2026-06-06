Kemendikdasmen Pastikan TPG Rp2 Juta Disalurkan Langsung kepada Guru per Bulan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan tunjangan profesi guru (TPG) Rp2 juta disalurkan langsung setiap bulan.
Kebijakan itu menjadi wujud keberpihakan pemerintah kepada guru, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq memberikan apresiasi kepada kinerja guru dan seluruh warga Sekolah Maitreyawira yang telah berkontribusi dalam memajukan pendidikan, khususnya di Kota Dumai.
Menurutnya, perkembangan pendidikan di Kota Dumai tidak lepas dari peran guru yang terus bekerja keras menghadirkan pembelajaran yang bermutu dan menyenangkan.
Bukan hanya sekolah negeri, peran sekolah dan guru di lembaga pendidikan swasta juga menjadi bagian dari partisipasi semesta untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.
"Kemendikdasmen memastikan penyaluran TPG sebesar Rp2 juta per bulan diberikan langsung setiap bulan kepada para penerima manfaat. Kebijakan ini menjadi wujud keberpihakan pemerintah kepada guru, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta,” tutur Wamendikdasmen, Fajar Riza Ul Haq saat berkunjung ke Sekolah Maitreyawira, Dumai, Jumat (5/6).
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, Kemendikdasmen terus melakukan penyaluran TPG kepada para penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Sampai dengan Mei 2026, Kemendikdasmen telah menyalurkan TPG kepada 10.230 guru dan tenaga kependidikan (GTK) Kota Dumai, Provinsi Riau, dengan total anggaran lebih dari Rp37,5 miliar.
Kemendikdasmen memastikan TPG Rp2 juta disalurkan langsung kepada guru melalui rekening masing-masing per bulan.
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