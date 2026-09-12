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Kemendikdasmen Prioritaskan Sekolah Terdampak Bencana dalam Revitalisasi 2026

Kemendikdasmen Prioritaskan Sekolah Terdampak Bencana dalam Revitalisasi 2026
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SD Inpres Kaniti, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT setelah diperbaiki. Sekolah ini salah satu penerima program revitalisasi dari Kemendikdasmen. Ilustrasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026.

Sekolah yang terdampak bencana menjadi salah satu sasaran utama dalam program tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebutkan terdapat tiga kelompok sekolah yang diprioritaskan pemerintah.

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“Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam,” kata Abdul Mu’ti di Jakarta, Sabtu (12/9).

Prioritas berikutnya ialah sekolah dengan kondisi rusak berat.

Pemerintah juga memasukkan satuan pendidikan yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam sasaran revitalisasi.

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“Yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T,” ujar Mu’ti.

Secara nasional, sebanyak 71.744 satuan pendidikan ditargetkan mendapatkan perbaikan sepanjang 2026.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026.

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