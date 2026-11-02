Kemendikdasmen Rancang Peningkatan Kesejahteraan Guru, ASN dan Honorer Perlu Tahu

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merancang program peningkatan kesejahteraan guru. Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK serta honorer perlu tahu.

"Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan keteladanan bagi murid," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam momentum Bulan Guru Nasional 2026, Senin (2/11).

Guru diharapkan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam belajar, menginspirasi, dan terus mengembangkan diri. Sebab, guru yang terus bertumbuh akan membuka lebih banyak kesempatan bagi murid untuk berkembang.

Baca Juga: Kemendikdasmen Ajak Masyarakat Jadikan Bahasa Indonesia Simbol Kedaulatan Bangsa

Komitmen tersebut terus diperkuat Kemendikdasmen melalui berbagai program peningkatan kompetensi guru. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang, mulai dari penguatan pendekatan mengajar dan pemanfaatan teknologi hingga peningkatan kesejahteraan psikologis guru.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pelatihan guru harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

“Kami mendengar harapan guru-guru yang ingin terus mengembangkan diri. Komitmen kami adalah menghadirkan pelatihan yang bermakna, yang dampaknya benar-benar dirasakan guru dan murid di ruang kelas,” ujar Dirjen Nunuk.

Manfaat program peningkatan kompetensi tersebut dirasakan langsung oleh para guru yang mengikuti berbagai pelatihan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Bagi mereka, pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuka perspektif baru dan mendorong perubahan dalam praktik pembelajaran di kelas.