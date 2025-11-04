Kemendikdasmen Sebut Hari Kedua TKA Lancar Jaya, Tidak Ada Temuan Pelanggaran
jpnn.com, JAKARTA - Hari kedua pelaksanaan tes kemampuan akademik (TKA) jenjang SMA sederajat berjalan lancar, tanpa temuan pelanggaran. Ini berbeda dengan hari pertama TKA yang terdapat sejumlah pelanggaran.
"Kami berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan TKA," kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11).
Dia mengungkapkan, dugaan pelanggaran yang terjadi dan disiarkan secara live di Tiktok pada hari pertama TKA pun sudah ditelusuri Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.
Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak bisa langsung memutuskan sanksinya karena harus ada berita acaranya
Yang pasti kata Toni, pelanggaran terberat sanksinya berupa nilai TKA dijadikan nol.
"Alhamdulillah hari kedua aman karena ada perubahan mekanismenya. Salah satunya siswa dilarang membawa handphone saat ujian," ucapnya.
Dia menegaskan, temuan pelanggaran di hari pertama tidak memengaruhi kualitas TKA, apalagi soal-soalnya sangat beragam. Itu sebabnya, setiap siswa akan mendapatkan soal yang berbeda.
Lebih lanjut dikatakan, TKA memiliki fungsi penting sebagai validator hasil belajar murid peserta didik.
