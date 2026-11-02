Kemendikdasmen Sebut TKA untuk Peta Mutu Pembelajaran, Bukan Penentu Kelulusan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.338.684 murid dari jenjang SMA/MA/SMK dan sederajat mengikuti asesmen dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari pertama gelombang kedua Tes Kemampuan Akademi (TKA), Senin (2/11).

Pelaksanaan dilakukan melalui moda daring dan semi daring di satuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dalam kunjungannya ke Posko TKA, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat memberikan arahan mengenai sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen.

Mulai dari aspek teknis, kesiapan infrastruktur, koordinasi antarpihak, hingga pengawasan untuk menjaga integritas pelaksanaan TKA.

Ia menekankan pentingnya respons cepat dan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul.

Wamen Atip juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas teknis, khususnya untuk mendukung pelaksanaan TKA di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis tersendiri.

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“Ke depan, kapasitas teknis dan dukungan pelaksanaan TKA perlu terus ditingkatkan, terutama untuk menjangkau sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan, seperti di Provinsi Kepulauan Riau,” ungkap Wamendikdasmen Atip Latipulhayat.

Posko TKA menjadi salah satu instrumen penting dalam memantau pelaksanaan asesmen secara berkala, mengidentifikasi kendala, serta mengoordinasikan langkah penanganan bersama pihak-pihak terkait. Melalui posko ini, berbagai laporan dari daerah dapat dihimpun dan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.