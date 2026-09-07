Kemendikdasmen Siapkan Dukungan Berkelanjutan untuk Siswa Berprestasi
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan apresiasi bagi siswa berprestasi tidak berhenti pada pemberian hadiah.
Kemendikdasmen juga menyiapkan dukungan pengembangan talenta secara berkelanjutan bagi para siswa yang berhasil menorehkan prestasi.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah tengah mencari skema agar nilai apresiasi yang diberikan kepada siswa berprestasi dapat ditingkatkan.
"Kami terus berusaha mendukung dan mengapresiasi prestasi anak bangsa. Mohon maaf kalau mungkin hadiahnya tidak besar," kata Abdul Mu'ti di Jakarta.
Menurut dia, Kemendikdasmen sedang mengupayakan sumber pendanaan lain agar anggaran untuk hadiah siswa berprestasi dapat ditambah.
"Kami sedang mencari skema supaya anggarannya dapat digunakan dari sumber-sumber lain sehingga anggaran hadiahnya dapat ditambah," ujarnya.
Abdul Mu'ti menjelaskan pemberian apresiasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Murid.
Regulasi itu menempatkan apresiasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen talenta, setelah proses identifikasi, pengembangan, dan aktualisasi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan apresiasi bagi siswa berprestasi tidak berhenti pada pemberian hadiah.
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