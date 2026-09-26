Kemendikdasmen Siapkan Skema Peningkatkan Kesejahteraan, Karier, Guru P3K Paruh Waktu & Honorer

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan skema peningkatan kesejahteraan, karier, kompetensi guru PPPK atau P3K paruh waktu serta honorer.

Komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan bermutu terus diperkuat melalui berbagai upaya peningkatan kesejahteraan, kepastian karier, dan kesempatan pengembangan kompetensi bagi guru P3K paruh waktu serta honorer.

"Berbagai kebijakan tersebut juga memberikan kejelasan bagi guru honorer mengenai status dan keberlanjutan karier mereka pada 2027," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Sabtu (26/9/2026).

Menteri Mu'ti menjelaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia sangat besar.

Itu sebabnya, Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas bersama menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan dan kapasitas guru di seluruh Indonesia.

“Pemerintah pusat berkomitmen penuh memperkuat kesejahteraan dan kompetensi guru di seluruh Indonesia. Guru merupakan bagian penting dari keberhasilan pendidikan. Kami harus memastikan guru mendapatkan dukungan untuk menjalankan tugas sekaligus terus berkembang dalam profesinya,” ujar Mendikdasmen.

Salah satu kebijakan yang memberikan kepastian bagi guru adalah pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.