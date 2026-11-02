Kemendikdasmen Sodorkan Bukti Keberpihakan Prabowo terhadap Pendidikan, Guru Paling Paten

jpnn.com, JAKARTA - Kemendikdasmen menyodorkan bukti-bukti keberpihakan Prabowo terhadap pendidikan. Guru paling paten.

Kesempatan memperoleh pendidikan bermutu tidak boleh ditentukan oleh kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, maupun latar belakang ekonomi.

Oleh karena itu, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat fondasi pendidikan melalui revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, serta penguatan karakter.

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Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan setiap murid, termasuk yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta murid berkebutuhan khusus, memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan Presiden Prabowo memberikan mandat untuk membangun generasi Indonesia yang berkualitas melalui perbaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mandat tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat, yakni membangun sumber daya manusia unggul, sekaligus memperkuat ideologi Pancasila, budaya, dan bahasa. Salah satu arahan Presiden yang menjadi perhatian utama adalah memastikan tidak ada lagi murid yang harus belajar di ruang kelas dengan atap roboh, fasilitas sanitasi yang tidak layak, maupun bangunan sekolah yang rusak.

“Pak Presiden berkali-kali menyampaikan tidak boleh ada sekolah yang atapnya roboh, tidak boleh ada yang toiletnya kotor, tidak boleh ada kelas yang rusak dan sebagainya,” ujar Abdul Mu'ti, Minggu (1/11).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemendikdasmen telah merevitalisasi lebih dari 55 ribu satuan pendidikan dalam dua tahun pertama.