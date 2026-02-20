Kemendikdasmen Tawarkan Beasiswa Talenta Indonesia, Pendaftaran Dibuka hingga 2 Mei

jpnn.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), secara resmi meluncurkan Beasiswa Talenta Indonesia. Program ini hadir sebagai bentuk apresiasi dan fasilitas karier belajar bagi para pelajar yang telah membuktikan ketekunan dan capaian prestasinya di tingkat nasional maupun internasional.

Beasiswa Talenta Indonesia dirancang khusus untuk memberikan pendanaan pendidikan jenjang Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4), baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.

Program ini menyasar talenta-talenta yang memiliki prestasi di bidang STEM, meliputi bidang Science, Technology, Engineering, Mathematics (sains, teknologi, teknik/rekayasa, matematika) dan bidang SHARE, meliputi bidang Social, Humanities, Art for People, Religious Study, Economics (sosial, humaniora, seni, keagamaan, ekonomi).

"Beasiswa Talenta Indonesia merupakan wujud komitmen negara dalam memberikan apresiasi dan fasilitasi lanjutan kepada talenta murid berprestasi yang telah melalui proses identifikasi, pembinaan, dan aktualisasi prestasi melalui ajang nasional dan internasional yang difasilitasi Puspresnas," kata Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, Jumat (20/2).

Dia melanjutkan, program Beasiswa Talenta Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Manajemen Talenta Murid, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. Beasiswa Talenta Indonesia menjadi jembatan strategis untuk memastikan kesinambungan pembibitan talenta dari pendidikan dasar dan menengah menuju pendidikan tinggi.

Sejalan dengan hal itu, untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, Suharti juga menyoroti peran strategis program ini dalam memperkuat talenta nasional yang kelak akan mengisi sektor-sektor prioritas pembangunan.

“Kami ingin memperluas dan memperkuat talent pool nasional yang berdaya saing global, berkarakter kebangsaan, dan memiliki komitmen kontribusi bagi Indonesia," ungkap Suharti.

Kepala Puspresnas, Maria Veronica Irene Herdjiono, menjelaskan bahwa beasiswa ini terbuka bagi peraih medali emas, perak, dan perunggu di tingkat nasional, serta peraih medali hingga honorable mention di tingkat internasional pada ajang yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Puspresnas pada 2024 dan 2025. Kepala Puspresnas juga menambahkan bahwa program ini menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dengan memberikan dukungan penuh bagi penyandang disabilitas.