Kemendikdasmen Ungkap Pekerjaan yang Paling Dibutuhkan, Peluang Karier Baru Bagi Lulusan SMK
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus mendorong bidang robotika dapat menjadi peluang karier baru bagi para lulusan jenjang pendidikan SMK.
Direktur SMK Kemendikdasmen, Arie Wibowo mengatakan, robotika sebenarnya bukan sekadar teknologi masa depan, tetapi telah menjadi bagian dari berbagai sektor industri saat ini.
'Perkembangannya membuka peluang karier yang sangat luas bagi siswa-siswa kita,” ungkap Direktur SMK Kemendikdasmen, Arie Wibowo, Senin (20/7).
Arie menilai para lulusan SMK telah memiliki fondasi yang kuat melalui berbagai kompetensi keahlian yang selama ini dikembangkan melalui kurikulum.
Seperti teknik mekatronik, teknik elektronika industri, teknik otomasi industri, teknik permesinan, teknik tenaga listrik, rekayasa perangkat lunak, serta teknik komputer dan jaringan (TKJ).
Untuk itu, Arie menekankan pentingnya pembelajaran berbagai kompetensi tersebut tidak lagi berjalan secara terpisah, mengingat dunia kerja saat ini menuntut penguasaan berbagai bidang ilmu secara terpadu.
Lebih lanjut, industri manufaktur, logistik, otomotif, makanan dan minuman, elektronik hingga pergudangan kini makin banyak mengadopsi sistem otomasi dan robotika.
“Kebutuhan tenaga kerja pun mulai bergeser dari pekerjaan yang manual menuju pekerjaan yang menuntut kemampuan mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem otomatis,” kata Arie.
Kemendikdasmen mengungkap pekerjaan yang paling dibutuhkan, peluang karier baru bagi lulusan SMK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemendikdasmen: 500 Sekolah Nasional Terintegrasi akan Dibangun hingga 2029
- Arahan Presiden Prabowo, Kemendikdasmen Membangun 500 SNT Hingga 2029, Apa Itu?
- Sekolah Negeri Minim Murid Baru, Mendikdasmen Angkat Bicara
- Agung Podomoro Talent Expo 2026, Hadirkan Lebih dari 250 Posisi di 20 Unit Bisnis
- Kemendikdasmen Percepat Transformasi Pembelajaran AI & Koding, 300 Ribu Guru Tendik Jadi Target
- Mendikdasmen Minta Guru Kuasai AI & Teknologi, Anak Didik Harus Dibekali Kompetensi Masa Depan