Kemendiktisaintek Usut Dugaan Riset Palsu oleh WNI di Forum Internasional
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut pihaknya segera melakukan penyelidikan setelah mendengar kabar riset palsu oleh peneliti Indonesia di forum internasional.
Menurutnya, penyelidikan dikakukan terkait status terduga pelaku, bentuk afiliasi yang digunakan, serta keterkaitan dengan institusi ikut dalam forum.
"Saat ini kami terus melakukan koordinasi dan pendalaman bersama pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya," kata Brian kepada wartawan, Kamis (28/5).
Namun, dia mengatakan pihaknya menerapkan kehati-hatian dalam penyelidikan, termasuk membuka ruang klarifikasi terduga pelaku.
"Setiap dugaan perlu diverifikasi secara objektif berdasarkan bukti serta mekanisme yang berlaku di lingkungan akademik dan penelitian," ujarnya.
Brian mengatakan kasus dugaan riset palsu WNI dikhawatirkan berdampak ke persepsi internasional terhadap integritas peneliti Indonesia.
Hanya saja, dia menekankan semua pihak perlu melihat kasus riset palsu secara proporsional, karena Indonesia memiliki sangat banyak peneliti, dosen, mahasiswa, dan inovator.
Brian menyebut tidak sedikit peneliti hingga dosen bekerja secara profesional, menjunjung standar etik dan integritas yang baik, memiliki reputasi, serta terus menghasilkan riset yang diakui internasional.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut pihak yang disebut dalam kasus riset palsu tidak terindikasi sebagai dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wani Tenan
- Dugaan Penipuan Penjualan Titik SPPG MBG di Batam Terbongkar
- Kemdiktisaintek Dukung Percepatan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik
- Waspada Modus Penipuan Berkedok Pengajuan KUR BRI via Penawaran Online
- BGN Tegaskan Pengajuan Lokasi SPPG Gratis, Masyarakat Diminta Waspada
- BGN Imbau Waspada Penipuan Jual-Beli Lokasi SPPG Program MBG