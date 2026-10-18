Kemenekraf Aktifkan Creative Hub di Lampung Selatan, Dorong Pelaku Jasa TIK Naik Kelas

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) memperkuat daya saing pelaku usaha jasa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui program Aktivasi Creative Hub: SIAP di Siger Creative Hub, Bakauheni Harbour City, Lampung Selatan.

Program SIAP yang merupakan singkatan dari sinergi, inkubasi, akselerasi, dan penguatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha jasa TIK sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan bisnis ekonomi kreatif.

Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jasa TIK Kemenekraf tersebut mendapat dukungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan serta Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs).

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan Syaifuddin mengatakan teknologi informasi memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan kualitas layanan.

“Mengapa jasa TIK penting bagi ekonomi kreatif? Karena teknologi bukan sekadar alat promosi, tetapi membantu usaha menemukan, melayani, dan mempertahankan pasar,” kata Syaifuddin dalam keterangannya, Minggu (18/10).

Dia menilai peluang bisnis digital tidak terbatas pada pembuatan akun media sosial atau platform pemasaran.

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“Peluangnya bukan hanya membuat akun digital, tetapi memecahkan masalah nyata pelanggan,” ujarnya.

Kepala Subdirektorat Pemasaran dan Komersialisasi Jasa TIK Kemenekraf Harry Noor Sukarna menegaskan jasa TIK memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif lainnya.