Kemenekraf Dukung Penuh UniPin Perkuat Ekonomi Lewat Kolaborasi Lintas Industri

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dukung penuh publisher gim melakukan kolaborasi dengan produk makanan dalam negeri.

Wamen Ekraf, Irene Umar mengungkapkan bahwa saat ini sektor ekonomi kreatif punya karakteristik yang unik.

Keunikan tersebut terlihat di subsektor-subsektornya dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.

"Kami melihat potensi besar dalam kolaborasi antarsektor ekonomi kreatif seperti gim dan industri makanan ringan lokal untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran akan potensi ekonomi kreatif," ujar Irene.

Pada kesempatan kali ini kolaborasi antara UniPin, Makaroni Ngehe, dan IP gim lokal tercipta.

Kerja sama ini membuka akses ke pasar baru bagi seluruh pihak sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia sebagai the new engine of growth.

GM Business UniPin, Poeti Fatima mengungkapkan kolaborasi yang dilakukan dapat mendorong masyarakat dan komunitas gaming Indonesia untuk lebih menghargai potensi publisher.

Tidak hanya itu studio gim lokal yang mampu bersaing secara kualitas dan kreativitas dengan gim dari mancanegara.