Kemenekraf Dukung Upaya IDD PIK2 Gandeng Brand & Desainer Lokal Menuju Panggung Global

Kemenekraf Dukung Upaya IDD PIK2 Gandeng Brand & Desainer Lokal Menuju Panggung Global

Kemenekraf Dukung Upaya IDD PIK2 Gandeng Brand & Desainer Lokal Menuju Panggung Global
Direktur Arsitektur dan Desain Kemenekraf Norma Sabar Megawati Panjaitan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendukung penuh partisipasi Indonesia Design District (IDD) Pavilion dalam ajang internasional Salone del Mobile Milano 2026 di Milan, Italia.

Dukungan itu disampaikan Direktur Arsitektur dan Desain Kemenekraf Norma Sabar Megawati Panjaitan, dalam konferensi pers di kawasan Indonesia Design District (IDD) PIK2, Tangerang, Kamis (9/4).

Norma mengapresiasi langkah IDD PIK2 yang berhasil menghimpun brand dan desainer lokal untuk tampil di panggung global.

“Kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Indonesia Design District atas inisiatifnya dalam mengumpulkan berbagai brand dan desainer lokal untuk berpartisipasi dalam IDD Pavilion,” ujar Norma.

Dia juga memberi perhatian khusus kepada 13 brand serta empat desainer muda yang tergabung dalam Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia yang akan tampil di SaloneSatellite 2026.

Menurut Norma, desain kini memegang peran strategis dalam ekonomi kreatif nasional. Tidak hanya soal estetika, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan daya saing produk.

“Desain tidak lagi dipandang hanya sekadar estetika saja, melainkan sebagai instrumen dalam penciptaan nilai dan peningkatan daya saing produk di Indonesia,” ujar dia.

Kemenekraf, kata dia, terus memperkuat subsektor desain melalui Direktorat Arsitektur dan Desain yang membawahi berbagai bidang, mulai dari arsitektur hingga desain komunikasi visual.

Kemenekraf mendukung penuh upaya IDD PIK2 untuk menggandeng brand dan desainer lokal menuju panggung global.

