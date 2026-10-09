Kemenekraf Pamerkan Foto Pemulihan Bencana Sumatra di All Print Indonesia Expo 2026
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong pengembangan karya fotografi menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi melalui kolaborasi dengan industri penerbitan dan percetakan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pameran fotografi dan diskusi kreatif dalam ajang All Print Indonesia Expo 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 7–10 Oktober 2026.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan karya kreatif perlu dikembangkan agar tidak berhenti pada proses penciptaan, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan memperluas akses pasar.
"Ekonomi kreatif harus kami dorong tidak hanya pada penciptaan karya, tetapi juga pada bagaimana karya tersebut dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan peluang ekonomi," ujar Riefky, Jumat (9/10).
Menurutnya, kolaborasi antara fotografer, penerbit, dan pelaku industri percetakan dapat memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif, mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran.
Kerja sama lintas sektor tersebut juga diharapkan meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif Indonesia di pasar global.
Dalam pameran yang diselenggarakan bersama Krista Exhibitions itu, Kemenekraf menampilkan sejumlah karya hasil Pelatihan Fotografi dan Storytelling bertajuk "Cerita Pulih: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra".
Karya-karya tersebut mengangkat kisah pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak bencana di tiga daerah, yakni Aceh Tamiang, Tapanuli Selatan, dan Padang Pariaman.
Kemenekraf memamerkan foto pemulihan bencana Sumatra di All Print Indonesia Expo 2026 pada 7–10 Oktober 2026.
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