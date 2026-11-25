jpnn.com, WONOSOBO - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) mendorong pelaku usaha di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.

Upaya tersebut dilakukan melalui program Aktivasi Desa Kreatif yang menyasar pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, mengatakan bahwa program aktivasi ini diarahkan untuk memperkuat desa yang telah memiliki potensi dan ekosistem kreatif agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan usahanya.

“Acara ini adalah program aktivasi desa kreatif. Desanya juga sudah dikembangkan oleh Bupati, kami juga tidak mencari desa baru atau tempat baru untuk peserta bisa mengembangkan ilmunya,” ujar Teuku Riefky Harsya, dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Salah satu kegiatan berlangsung di Pasar Ting Giyanti, Dusun Giyanti, Desa Kadipaten. Direktorat Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jasa TIK) Kemenekraf menggelar Workshop SIAP (Sinergi, Inkubasi, Akselerasi, dan Penguatan) Talenta Jasa TIK dengan tema pemanfaatan AI sebagai asisten usaha.

Pelatihan tersebut diikuti 50 peserta dengan dukungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.

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Dalam pelatihan itu, peserta mempraktikkan penggunaan Meta AI melalui ponsel untuk menemukan ide produk unggulan, membangun identitas merek, menyusun nama dan cerita merek, hingga merancang label serta kemasan.

Setiap peserta diharapkan menghasilkan satu rancangan label atau kemasan yang dapat dikembangkan untuk memperluas pemasaran produk.