Kemenhaj Diminta Mitigasi Dampak Geopolitik Terhadap Penyelenggaraan Haji 2026
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) diminta menyiapkan langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah dampak buruk ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026.
“Hari ini ketegangan geopolitik, khususnya di Timur Tengah, harus segera dimitigasi. Yang paling utama adalah keamanan dan kepastian jamaah kita saat berangkat dan pulang dari Tanah Suci,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya pembelajaran dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.
Dia menyinggung pengalaman keterlambatan pemulangan jamaah akibat ketegangan geopolitik di kawasan Teluk.
“Kita (Indonesia) sudah punya pengalaman tahun lalu ketika ada ketegangan di Qatar yang berdampak pada keterlambatan kepulangan jamaah. Hal-hal seperti ini tidak boleh terulang dan harus dimitigasi sejak awal,” katanya.
Menurut Politisi Muda PDI Perjuangan tersebut, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
“Jadi saya berharap ada mitigasi risiko geopolitik dalam penyelenggaran haji tahun ini,” harap Azis.(chi/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya pembelajaran dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BPKH Diminta Antisipasi Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Pembiayaan Haji
- Kemenhaj Diminta Siapkan Mitigasi Khusus Bagi Jamaah Haji di Wilayah Bencana
- Garuda Indonesia Perkuat Tata Kelola Proses Pengadaan Internal Barang dan Jasa Terkait Layanan Haji
- Harmoni 'My Way' dan Doa Warnai HUT ke-79 Megawati di Istana Batu Tulis
- Megawati Peringati HUT ke-79 Secara Sederhana di Istana Batu Tulis Bogor
- Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Kuota Haji