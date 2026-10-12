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Kemenhaj Sampaikan Imbauan Penting untuk Jemaah Umrah

Kemenhaj Sampaikan Imbauan Penting untuk Jemaah Umrah
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Ilustrasi jemaah umrah. Foto dok PNM

jpnn.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan imbauan penting kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah untuk menghindari lokasi atau area rawan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha meminta WNI tetap tenang, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi.

Masyarakat juga diimbau membatasi aktivitas yang tidak mendesak, terutama di kawasan yang terdampak perkembangan situasi keamanan.

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"Kami mengimbau WNI di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Hindari lokasi rawan, patuhi aturan yang berlaku, serta ikuti arahan otoritas setempat. Keselamatan harus menjadi prioritas," ujar Ichsan saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dia mengingatkan WNI agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan tidak menyebarluaskan kabar yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Masyarakat diminta mengutamakan informasi resmi dalam menentukan aktivitas maupun perjalanan selama berada di Arab Saudi.

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Bagi jemaah umrah yang masih berada di Arab Saudi, Kemenhaj meminta agar tetap berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), memantau informasi perjalanan, serta mengikuti arahan keselamatan dari otoritas setempat.

Penyelenggara perjalanan umrah juga diharapkan memastikan kondisi jamaah terpantau dan menyampaikan informasi penting secara berkala.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan imbauan penting bagi WNI, termasuk jemaah umrah yang berada di Arab Saudi. Hindari daerah rawan.

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