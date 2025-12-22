Kemenhub Batasi Kendaraan Pengangkut Barang di Jalan Tol
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pembatasan penuh kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan hingga 4 Januari 2026.
Hal itu dilakukan Kemenhub untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan masyarakat selama libur akhir tahun.
Pembatasan penuh angkutan barang di ruas tol berlaku sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
"Hasil evaluasi menetapkan pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol tidak lagi menggunakan window time (istilah periode waktu tertentu). Pembatasan di ruas jalan tol berlaku menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026," kata Menhub dikutip Senin (22/12).
Dudy menegaskan, pola pembatasan menerus di jalan tol dimaksudkan untuk menjaga kinerja jaringan tol pada koridor-koridor dengan beban lalu lintas tinggi selama libur Natal dan tahun baru.
Pengaturan itu, juga diharapkan mengurangi potensi hambatan dan memperkuat upaya pengendalian arus pada titik rawan kepadatan.
"Evaluasi akan kami lakukan secara situasional, dan apabila terjadi perubahan arus lalu lintas yang signifikan, penanganan di lapangan harus bisa bergerak cepat," ujar Dudy.
Pembatasan angkutan barang di ruas tol diberlakukan tanpa window time, sehingga selama periode angkutan Natal dan tahun baru sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, kendaraan angkutan barang dilarang melintas di jalan tol selama 24 jam penuh.
Pembatasan penuh angkutan barang di ruas tol berlaku sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- GMKI Bekasi Ajak Masyarakat Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Damai
- Hingga H-5 Nataru, 183.581 Orang dan 47.328 Kendaraan Tinggalkan Jawa Menuju Sumatra
- H-5 Natal, 519.878 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
- Menteri ESDM Apresiasi Pertamina Hadirkan Ketersediaan & Cadangan Energi di Masa Nataru
- TelkomGroup Pastikan Layanan Andal & Percepat Pemulihan Jaringan di Wilayah Bencana
- Pemprov Jakarta Menggelar Pasar Kreatif Natal 2025 di Taman Lapangan Banteng