Kemenhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran 2026, Bakal Pantau Pergerakan Pemudik

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi membuka Posko Bersama Angkutan Lebaran Terpadu 2024 yang berpusat di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan langkah ini diambil untuk memastikan pergerakan jutaan pemudik di seluruh Indonesia dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Dia menjelaskan posko terpadu ini menjadi jantung koordinasi bagi seluruh stakeholder terkait.

“Ini adalah posko di mana seluruh stakeholder berkoordinasi, menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan mudik dan balik,” kata Dudy dalam konferensi pers.

Dia mengungkapkan tujuan utama dari dibentuknya posko ini adalah menciptakan sinergi yang kuat demi memberikan pelayanan perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat.

Dudy menjelaskan pemerintah ingin memastikan setiap warga yang pulang ke kampung halaman dapat merasakan kehadiran negara di setiap jalur yang mereka lalui.

Melalui posko ini, lanjutnya, koordinasi dapat dilakukan secara tepat dan cepat, terutama jika terdapat situasi darurat atau hal-hal di lapangan yang memerlukan penanganan sesegera mungkin.

“Posko ini bersifat nasional sehingga kami akan meng-cover seluruh wilayah Nusantara selama masa mudik lebaran, terhitung mulai tanggal 13 hingga 30 maret mendatang,” tambahnya.