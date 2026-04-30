menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kemenhub dan KAI Tertibkan Perlintasan Sebidang hingga Kebut Proyek DDT

Kemenhub dan KAI Tertibkan Perlintasan Sebidang hingga Kebut Proyek DDT

Kemenhub dan KAI Tertibkan Perlintasan Sebidang hingga Kebut Proyek DDT
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Banyak masyarakat yang belum patuh terhadap lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api. Foto dok KAI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia atau KAI melakukan penertiban perlintasan sebidang serta mempercepat pembangunan Double-Double Track (DDT) untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan tengah melakukan penertiban terhadap perlintasan sebidang.

Mereka juga akan menindak perlintasan liar yang dinilai membahayakan keselamatan.

Baca Juga:

"Pada saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Kereta Api itu melakukan penertiban yang sangat ketat sekali. Tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam dua hal,” ucap Bobby pada Rabu (29/4) malam.

“Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Ketika membuat perlintasan liar ini, maka menghalangi visibility dari masinis kami," lanjutnya.

Dia menjelaskan, perlintasan resmi dilengkapi sistem pengamanan seperti sensor, bukan sekadar palang pintu.

Baca Juga:

Untuk itu, masyarakat diminta tidak melanggar rambu maupun membuka kembali perlintasan yang telah ditutup karena tidak memenuhi standar keselamatan.

"Kami sudah mendapatkan arahan kemarin berdua dengan Pak Menteri dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan,” jelasnya.

Bobby Rasyidin menegaskan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan tengah melakukan penertiban terhadap perlintasan sebidang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI