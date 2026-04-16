menu
JPNN.comJPNN.com
Kemenhub Gandeng Surveyor Indonesia Tingkatkan Layanan Transportasi Publik

Ilustrasi. Foto: Surveyor Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi nasional, khususnya di kawasan perkotaan.

Upaya strategis itu dilakukan melalui berbagai program penguatan transportasi publik, peningkatan standar keselamatan, serta pengawasan operasional yang lebih terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya, Kemenhub turut melibatkan dukungan berbagai pihak profesional, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Surveyor Indonesia (Persero).

Baca Juga:

Keterlibatan perusahaan itu difokuskan pada segi aspek pendampingan teknis dan penguatan tata kelola sektor perhubungan.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam mendukung berbagai program strategis tersebut. 

Fajar menegaskan kesiapan perusahaan untuk mengawal kualitas layanan bagi publik.

Baca Juga:

“Kami berkomitmen untuk terus hadir sebagai guardian of assurance yang memberikan layanan terbaik bagi kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan sektor perhubungan yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Fajar dalam keterangan pers, Kamis (16/4).

Adapun dukungan teknis yang diberikan mencakup program pengembangan angkutan massal berbasis jalan di sejumlah kota melalui skema Buy The Service (BTS). 

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI