Kemenhub Revisi Target Pengadopsian Bus Listrik, Mundur

jpnn.com, JAKARTA - Asap knalpot dan deru mesin konvensional di jalanan kota tampaknya masih akan menemani keseharian kita sedikit lebih lama.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini bersikap lebih realistis dalam mengejar mimpi langit biru kota—menyesuaikan target adopsi bus listrik menjadi 80 persen pada 2030.

Langkah itu diambil setelah melihat kenyataan di lapangan. Mengubah wajah transportasi publik rupanya tak sesederhana membalik telapak tangan.

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Apalagi ketika dihadapkan pada kemampuan fiskal pemerintah daerah yang menopang transisi tersebut.

"Kami coba mengusulkan revisi, kalau dulu di tahun 2030 itu 90 persen, sekarang mungkin sekitar 80 persen di 2030, kemudian 90 persen di 2040 dan 100 persen di 2045," ujar Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Muiz Thohir, di Jakarta.

Penyesuaian peta jalan ini digodok bersama ITDP Indonesia. Bukan mundur, melainkan menata ulang pijakan agar setiap daerah bisa bernapas dan melangkah tanpa terengah-engah mengejar target yang terlalu melangit.

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Tak sekadar angka, benteng regulasi juga tengah disiapkan. Kemenhub bersama ITDP berpacu merampungkan konsep rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang elektrifikasi angkutan umum perkotaan.

Targetnya Perpres tersebut selesai digodok secara internal bulan ini.