menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Kemenhub Sebut Kegiatan Grab & GAC Aion Bisa Jadi Contoh Bagi Pelaku Industri Lain

Kemenhub Sebut Kegiatan Grab & GAC Aion Bisa Jadi Contoh Bagi Pelaku Industri Lain

Kemenhub Sebut Kegiatan Grab & GAC Aion Bisa Jadi Contoh Bagi Pelaku Industri Lain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kemenhub Sebut Kegiatan Grab & GAC Aion Bisa Jadi Contoh Bagi Pelaku Industri Lain. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - GAC Indonesia melalui brand kendaraan listriknya AION berkomitmen menghadirkan mobilitas masa depan yang aman, nyaman, ramah lingkungan.

Salah satunya dengan menggelar kampanye bertajuk Aion Peduli Peselamatan yang merupakan kegiatan edukasi keselamatan berkendara.

Kampanye itu dilaksanakan dengan menggandeng Grab Indonesia dan digelar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Baca Juga:

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Indonesia, Yusuf Nugroho mengapresiasi kegiatan yang dilakulan Aion dan Grab Indonesia.

Dia menyebut kegiatan tersebut bisa menjadi contoh bagi pelaku industri lain untuk turut menciptakan ekosistem transportasi yang lebih amaan, tertib, dan berkelanjutan.

“Keselamatan transportasi darat adalah tanggung jawab bersama. Upaya kolaboratif seperti yang dilakukan oleh GAC AION dan Grab sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan di kalangan pengemudi dan penumpang," ungkapnya dalam siaran persnya, Selasa (23/9).

Baca Juga:

Sebagai bagian dari kampanye ini, Aion Y Plus digunakan sebagai armada edukasi.  

Kendaraan listrik itu dipercaya menjadi lineup GrabCar Premium yang beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

Kemenhub sebut kegiatan Grab & GAC Aion bisa menjadi contoh bagi pelaku industri lain. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI