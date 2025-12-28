Kemenhub Sebut Penumpang Angkutan Nataru Tembus 10 Juta Orang, Naik 4,85 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Penumpang angkutan umum selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) menyentuh angka 10.117.847 orang.

Hal itu diungkap Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ernita Titis Dewi.

Titis menyebut jumlah tersebut naik 4,85 persen dibanding periode Nataru 2024/2025 yang sebesar 9.649.440 orang.

“Sepuluh juta orang telah melakukan perjalanan dengan angkutan umum selama Nataru 2025/2026," kata Titis dalam keterangan pers, dikutip Minggu (28/12).

Secara rinci, jumlah penumpang angkutan umum akumulatif yang menggunakan Kereta Api sejak 18 Desember 2025 (H-7) hingga 26 Desember 2025 (H+1 Natal), sebanyak 3.526.380 orang.

Penumpang dengan jalur penyeberangan sebanyak 1.731.248 orang, angkutan laut 880.304 orang, angkutan udara 2.460.518 orang, dan angkutan darat (bus di Terminal Tipe A dan Tipe B) 1.519.397 orang.

Selain pergerakan angkutan umum, mobilitas kendaraan melalui gerbang Tol Jakarta yang tercatat keluar pada H-7 sampai dengan H+1 Natal sebanyak 1.582.977 unit, sedangkan yang masuk 1.488.424 unit.

Sementara itu, sebanyak 4.053.761 kendaraan melintas melalui gerbang Tol Jabodetabek sejak H-7 hingga H+1 Natal.